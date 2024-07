Von der Leyen blij met 'veel grotere steun' dan vorige keer

STRAATSBURG (ANP) - De herkozen voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, is blij met de uitslag van de stemming in het Europees Parlement. Ze wijst erop dat ze meer stemmen kreeg dan de eerste keer dat ze werd verkozen, vijf jaar geleden.

Von der Leyen kreeg de stem van 401 Europarlementariërs, waar ze er 361 nodig had. In 2019 haalde ze het maar nipt, met acht stemmen speling. De uitslag is "dus veel beter", lacht de Duitse. Ze leest daarin een "krachtige boodschap van vertrouwen en ook erkenning van het harde werk van ons samen de afgelopen jaren".

Maar met alleen de steun van de drie middenpartijen, zoals vorige keer, had ze het niet gered. Ze is daarom niet alleen die coalitie "heel dankbaar", maar ook uitdrukkelijk de groenen. Die hielpen haar volgens EU-bronnen met ongeveer 45 stemmen over de streep.

Herverkiezing 'emotioneel moment'

Op de vraag of ze de komende termijn op deze vier partijen blijft leunen, antwoordt ze bevestigend. "Ik zal zo intensief en goed mogelijk samenwerken met degenen die me hebben gesteund". De vier fracties zijn pro-Europees, pro-Oekraïens en pro-rechtsstaat en passen dus binnen het profiel dat ze eerder schetste.

Haar herverkiezing is voor Von der Leyen een "heel emotioneel en bijzonder moment", zei ze na afloop van de stemming donderdag in het Europees Parlement.