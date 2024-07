Bijna 111.000 huishoudens krijgen steun uit Noodfonds Energie

ROTTERDAM (ANP) - Bijna 111.000 huishoudens krijgen steun voor het betalen van hun energierekening, ruim twee keer zoveel als vorig jaar. Dit meldt het Tijdelijk Noodfonds Energie, na het beoordelen van bijna alle subsidieaanvragen.

Mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening konden van januari tot en met maart subsidie aanvragen uit het noodfonds. Meer dan 194.000 huishoudens hebben dit volgens het noodfonds gedaan. Het aantal aanvragen ligt veel hoger dan vorig jaar omdat de regeling dit jaar is versoepeld, waardoor meer mensen in aanmerking komen. Ook is meer geld beschikbaar. Huishoudens krijgen gemiddeld 97 euro per maand om te helpen bij het betalen van hun energierekening, aldus het noodfonds.

Na goedkeuring krijgen mensen zes maanden steun. Energieleveranciers verrekenen de subsidie in de energierekening. Hoeveel aanvragen zijn afgewezen is niet bekend.

De meeste aanvragen kwamen volgens het noodfonds uit Rotterdam, bijna 13.000 huishoudens uit die stad wilden steun ontvangen. Afgezet tegen het aantal inwoners kwamen de meeste verzoeken uit de Groningse gemeente Pekela. Hier vroeg bijna 5,5 procent van de huishoudens subsidie aan.