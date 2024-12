Binnenvaartbranche verwacht grote impact van stremming Moezel

ZWIJNDRECHT (ANP) - De sluiting van de Moezel heeft naar verwachting grote impact op de binnenvaart, stelt Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN). "We kunnen geen exact bedrag noemen over de financiële impact van de sluiting, maar met tientallen schippers die in deze periode vastliggen en bedrijven in de regio die nu geen goederen ontvangen, is het duidelijk dat de kosten hoog zullen zijn", stelt een woordvoerder.

De Moezel blijft naar verwachting tot eind maart afgesloten voor scheepvaart, nadat een vrachtschip zondagmiddag een sluis had beschadigd. Het ongeluk gebeurde bij het binnenvaren van de sluis bij Müden, in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts.

De branchevereniging brengt op dit moment in kaart welke schippers getroffen zijn en onderzoekt of zij iets voor hen kan betekenen. "Het is een belangrijke vaarweg, waar wekelijks zo'n 100.000 ton aan goederen wordt vervoerd", legt de woordvoerder uit. "Als de sluis pas eind maart gerepareerd zou zijn, waar nu vanuit wordt gegaan, dan zal dit gaan om 1,5 miljoen ton goederen die niet over het water vervoerd kunnen worden."