BioNTech neemt Duitse branchegenoot CureVac over

MAINZ (ANP/BLOOMBERG/AFP) - Het Duitse biotechnologieconcern BioNTech neemt branchegenoot CureVac over. Met de transactie in aandelen is ongeveer 1,3 miljard dollar gemoeid, bijna 1,1 miljard euro. Het eveneens Duitse CureVac is een voormalige concurrent op het gebied van coronavaccins. De bedrijven willen met de overname kankerbehandelingen verbeteren.

BioNTech heeft tijdens de coronapandemie samen met het Amerikaanse farmaceutische concern Pfizer het eerste coronavaccin ontwikkeld dat is goedgekeurd voor westerse landen. CureVac werd aanvankelijk beschouwd als een van de hoopvolle kandidaten voor de ontwikkeling van een vaccin tegen het coronavirus. Maar het vaccin van CureVac is nooit op de markt gebracht, nadat het minder effectief was gebleken in klinische studies.

Beide bedrijven richten zich ook op de behandeling van kanker en de overname zal volgens BioNTech "complementaire capaciteiten" samenbrengen om de slagkracht in kankerbestrijding te vergroten.