Indiase media: inzittende van neergestorte Boeing nog in leven

AHMEDABAD (ANP) - Een van de inzittenden van het vliegtuig dat is verongelukt in India, heeft de crash overleefd. Indiase media melden dat de man is opgenomen in het ziekenhuis. Hindustan Times zegt de man zelfs gesproken te hebben.

Politiechef Gyanender Singh Malik zei tegen het Indiase persbureau ANI dat er een overlevende was aangetroffen die op stoel 11A zat. Hindustan Times sprak met een Britse man die Vishwash Kumar Ramesh zei te zijn. Hij had een ticket op zak voor stoel 11A en zegt gewond te zijn aan zijn borst, ogen en voeten. De nieuwssite heeft ook foto's van de man, waarop te zien is dat hij verwondingen heeft in zijn gezicht.

"Toen ik opstond, waren overal om me heen lichamen. Ik was bang. Ik ben opgestaan en weggerend. Overal om me heen waren stukjes van het vliegtuig. Iemand greep me vast, zette me in een ambulance en bracht me naar het ziekenhuis", citeert de Hindustan Times de man.

Malik meldde eerder dat niemand het ongeluk overleefd leek te hebben.