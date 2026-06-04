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Bitcoin daalt voor vijfde dag op rij na verkoop 32 bitcoins

Economie
door anp
donderdag, 04 juni 2026 om 16:20
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NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De waarde van bitcoin daalt donderdag voor de vijfde dag op rij; de langste verliesreeks van de grootste cryptomunt sinds augustus vorig jaar. De daling volgt onder meer op het verrassende besluit van beursgenoteerde bitcoinopkoper Strategy om bitcoins te verkopen en door de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten.
Het bedrijf van de prominente voorstander van de bitcoin Michael Saylor verkocht maandag 32 bitcoins, ter waarde van zo'n 2,5 miljoen dollar. Dat is maar een klein deel van de 843.706 bitcoins die het bedrijf bezit. Toch is de stap opvallend, want Saylor heeft altijd stellig beweerd dat bitcoins nooit verkocht hoeven te worden. "Verkoop desnoods een nier, maar houd je Bitcoin", plaatste hij in februari vorig jaar op X.
Een bitcoin is donderdag bijna 64.000 dollar waard. Dat is ongeveer de helft van de recordstand van 126.000 dollar die de cryptomunt vorig jaar oktober aantikte. Ook de oorlog in het Midden-Oosten drukt op de koers. De cryptomunt daalde verder na nieuwe aanvallen.
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