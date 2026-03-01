Bitcoin herstelt in waarde na koersschok door aanvallen op Iran

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Bitcoin en andere cryptomunten herstelden zondag in waarde, na de uitverkoop zaterdag toen het eerste nieuws over de aanvallen op Iran bekend werd. Deskundigen zien hierin een teken dat de cryptomarkten verder kijken dan de onrust in Iran en zich weer meer laten leiden door het grotere economische plaatje.

De bitcoinkoers zakte zaterdag nog tot zo'n 63.000 dollar. Ook andere crypto's, waaronder ether, gingen toen onderuit. Volgens gegevens van cryptodatabase CoinGecko werd in de directe nasleep van het nieuws zaterdagochtend circa 128 miljard dollar aan marktwaarde op de cryptomarkt weggevaagd.

Zondag was de bitcoinkoers echter weer terug op 66.000 dollar. In de handel werd zelfs tijdelijk een koers van 68.000 dollar aangetikt. "Handelaren verwachten over het algemeen niet dat het conflict met Iran grote negatieve economische gevolgen zal hebben", zegt onderzoeker Markus Thielen van marktvorser 10x Research. Volgens hem is de cryptohandel zich inmiddels aan het voorbereiden op de aankomende vergadering van de Federal Reserve.