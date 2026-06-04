Darmkanker treft steeds vaker jongere mensen: dit zijn de nieuwe Amerikaanse richtlijnen én zo verklein je je risico

Darmkanker werd jarenlang gezien als een ziekte die vooral op latere leeftijd voorkomt. Toch krijgen artsen steeds vaker te maken met jongere patiënten. De stijgende cijfers bij mensen onder de 50 jaar zorgen wereldwijd voor onrust. In de Verenigde Staten zijn daarom de richtlijnen voor darmkankerscreening opnieuw aangepast.

Dat darmkanker vaker voorkomt bij jongere volwassenen was in 2018 al reden voor de American Cancer Society om de aanbevolen leeftijd voor een eerste screening te verlagen van 50 naar 45 jaar. Nu zijn er opnieuw veranderingen aangekondigd. De organisatie heeft in mei 2026 nieuwe richtlijnen gepubliceerd, met extra testmogelijkheden die de drempel voor screening moeten verlagen.

Nieuwe screeningstest voor thuis

Een van de belangrijkste toevoegingen is een vernieuwde ontlastingstest die thuis kan worden uitgevoerd. Deze test spoort niet alleen verborgen bloed op, maar kijkt ook naar specifieke moleculaire kenmerken die kunnen wijzen op darmkanker. Volgens de nieuwe richtlijnen is deze test eens per drie jaar voldoende.

Daarnaast is er nu een bloedtest beschikbaar. Die wordt vooral aangeboden aan mensen die geen coloscopie of ontlastingstest willen ondergaan. Toch benadrukken experts dat deze bloedtest minder nauwkeurig is dan de andere screeningsmethoden.

Coloscopie blijft de gouden standaard

Ondanks de nieuwe mogelijkheden blijft een coloscopie de meest betrouwbare manier om darmkanker op te sporen én te voorkomen. Tijdens het onderzoek kunnen artsen namelijk direct poliepen verwijderen voordat deze uitgroeien tot kanker

Voor mensen met een verhoogd risico, bijvoorbeeld door darmkanker in de familie, erfelijke aanleg of klachten zoals bloed bij de ontlasting, blijft een coloscopie de enige aanbevolen screening.

Herken de signalen

Een van de grootste uitdagingen bij darmkanker is dat er in een vroeg stadium vaak geen klachten zijn. Juist daarom is screening zo belangrijk.

Klachten die kunnen wijzen op darmkanker zijn onder meer bloed in de ontlasting, veranderingen in het ontlastingspatroon, buikpijn en onverklaarbaar gewichtsverlies. Heb je een van deze symptomen? Neem dan altijd contact op met je huisarts, ongeacht je leeftijd.

Zo verklein je je risico

Hoewel niet alle gevallen van darmkanker te voorkomen zijn, kun je zelf wel degelijk invloed uitoefenen op je risico. Regelmatig bewegen, dagelijks minstens een half uur actief zijn en veel groenten, fruit en vezels eten helpen daarbij. Ook het beperken van alcohol en het vermijden van roken of vapen kunnen het risico verlagen.

De belangrijkste boodschap van de nieuwe richtlijnen? Wacht niet op klachten. Darmkanker geeft vaak pas laat signalen af. Juist door op tijd te screenen, kunnen voorstadia worden opgespoord en soms zelfs volledig worden voorkomen.