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Schiphol ontsnapt aan ramp door iPad-fout bij KLM

Samenleving
door Peter Janssen
vrijdag, 05 juni 2026 om 6:37
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Schiphol is vorig jaar op het nippertje ontsnapt aan een mogelijk rampscenario, doordat bij het tanken van een vliegtuig zo’n 1000 liter kerosine op het platform terechtkwam. Volgens KLM ontstond er een “extreem gevaarlijke situatie”, omdat de brandstof als een waterval over de B-pier stroomde terwijl het toestel aan de gate stond.
De tankmedewerker van KLM die verantwoordelijk was voor de tankbeurt had het lek niet direct in de gaten, omdat hij in zijn truck op een iPad zat te kijken. Pas na anderhalve minuut werd de lekkage ontdekt, genoeg tijd voor een grote plas brandstof en een reëel risico op brand of ontploffing, aldus KLM.
De rechtbank Haarlem oordeelde deze week dat KLM de medewerker terecht op staande voet ontsloeg. De man had niet in de cabine mogen zitten zolang het tanken liep en was bovendien eerder gewezen op veiligheidsrisico’s, wat het verwijt volgens de rechter “ernstig verwijtbaar handelen” maakt.
Brandweer en ambulances rukten uit om de brandstof op te ruimen; passagiers waren nog niet ingestapt en het toestel vertrok uiteindelijk met circa anderhalf uur vertraging. Hoe het klepsysteem precies kon falen, is nog onduidelijk, maar de zaak legt opnieuw bloot hoe een ogenschijnlijk kleine fout op Schiphol kan uitgroeien tot een bijna-ramp.

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