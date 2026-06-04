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Poetin zegt klaar te zijn om in te binden als Kyiv dat ook doet

Samenleving
door Désirée du Roy
donderdag, 04 juni 2026 om 19:45
bijgewerkt om donderdag, 04 juni 2026 om 20:12
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Rusland is bereid compromissen te sluiten in de vredesonderhandelingen met Oekraïne als Kyiv dat ook is. Dat zei de Russische president Vladimir Poetin tegen journalisten in Sint-Petersburg. Daar is de Russische leider voor een economische top.
Poetin noemt dat hij door zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump tijdens hun overleg in Alaska in 2025 is gevraagd in te leveren op zijn eisen. De Russische leider zegt daartoe bereid te zijn, mits Oekraïne dat ook doet. Het conflict kan dan snel over zijn, aldus Poetin.
Volgens de president heeft Rusland recentelijk flinke terreinwinst geboekt in Oekraïne, is het Russische leger bij machte de militaire doelen te behalen en wordt het zelfs sterker. Westerse analisten zetten vraagtekens bij die claim, onder meer omdat Rusland momenteel meer militairen verliest dan het weet te rekruteren.
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