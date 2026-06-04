Na een hartinfarct herstelt niet alleen het hart ; in stilte kan er tegelijk een neuropsychologische crisis ontstaan in de hersenen – met depressie , geheugenverlies en mogelijk dementie als gevolg. Een nieuw onderzoek legt een verrassende biologische koppeling bloot: een giftige stof uit het beschadigde hart lijkt een ontstekingsgolf in het brein te ontketenen.[

Wat er in de hersenen gebeurt

Onderzoekers van de University of Ottawa zagen bij muizen dat na een hartinfarct een stof genaamd methylglyoxal (MG) in het bloed piekt en zich ophoopt in hersengebieden die cruciaal zijn voor stemming en geheugen. MG is een agressief bijproduct van de energiehuishouding dat, als het opruimsysteem overbelast raakt, zich gedraagt als een gif dat zenuwcellen en bloedvaten aantast.

De echte tweede crisis na een infarct speelt zich af in stilte, diep in de hersenen – lang nadat de hartmonitor is losgekoppeld.

Binnen enkele uren na het infarct lekken MG-afgeleide toxische verbindingen door een verzwakte bloed-hersenbarrière heen, vooral ter hoogte van de hersenstam en de hersenschors. Afweercellen in de hersenen slaan daarop aan, raken chronisch geprikkeld en creëren een sluimerende ontsteking die in verband wordt gebracht met depressie, angst en cognitieve achteruitgang.

Een stille epidemie na het infarct

Artsen weten al langer dat een opvallend deel van de hartpatiënten na een infarct psychische en cognitieve klachten ontwikkelt. Nederlandse en internationale studies schatten dat ongeveer één op de vier patiënten in de maanden na een hartinfarct een depressie doormaakt, wat de kans op overlijden ongeveer verdubbelt. Ook is de kans op dementie fors hoger bij mensen die zowel hartziekte als depressie hebben: ze blijken meer dan drie keer zo vaak een dementie-diagnose te krijgen dan mensen zonder die combinatie.

Een hartinfarct is geen eindpunt, maar vaak het begin van een langzaam ontregelend hart-breintraject.

Het nieuwe MG-onderzoek biedt een biologische schakel in deze al bekende statistiek: niet alleen het levensverhaal van de patiënt, maar ook een letterlijk ‘ontketend’ molecuul lijkt de weg te banen naar mentale problemen. Daarbij vallen opvallende sekseverschillen op: mannelijke muizen vertonen meer MG-ophoping, sterkere ontstekingsreacties en grotere verstoring van de bloed-hersenbarrière dan vrouwelijke dieren, mogelijk doordat vrouwelijke hormonen deels beschermen.

Wat dit betekent voor patiënten

Voor de kliniek is de boodschap ongemakkelijk helder: een hartinfarct is geen puur cardiologisch incident meer, maar het begin van een hart-breintraject. Wie een infarct overleeft, zou standaard niet alleen op hartritme en bloeddruk gevolgd moeten worden, maar ook op geheugen, stemming en concentratie, zeker in de eerste weken en maanden.

Onderzoekers experimenteren al met een soort ‘moleculaire spons’: experimentele peptides die MG wegvangen en zo hersencellen moeten beschermen, al staat dat nog in de kinderschoenen. Tot het zo ver is, ligt de winst in vroege herkenning – van somberheid, vergeetachtigheid of karakterveranderingen – en nauwe samenwerking tussen cardioloog, neuroloog en psychiater.