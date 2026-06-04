Wetenschap: "Waarom zoveel mannen vrouwen verkeerd begrijpen"

Mannen blijken aantoonbaar vaker moeite te hebben met het lezen en duiden van vrouwelijke gevoelens en signalen dan andersom, maar wetenschappers waarschuwen tegelijk voor hardnekkige clichés over “mars en venus”. Nieuwe studies naar communicatie en gender laten zien dat verschillen bestaan, maar kleiner en contextafhankelijk zijn dan populaire boeken en coaches vaak suggereren.[ knack

Aanleiding en achtergrond

Al decennia lang verschijnen boeken, columns en video’s over waarom mannen vrouwen “niet begrijpen”, vaak gelardeerd met karikaturen en anekdotes. Onderzoekers proberen die intuïties te toetsen met experimenten, hersenscans en grootschalige taalanalyses. Zo liet een Duitse studie zien dat mannen twee keer zoveel moeite hadden om het humeur van vrouwen aan de hand van foto’s van ogen in te schatten als dat van andere mannen. In vakblad PLOS ONE werd dit gekoppeld aan breinactiviteit: mannen lijken bij mannenemoties eerder terug te grijpen op eigen ervaringen, terwijl ze bij vrouwen zoeken naar externe referenties uit het verleden.

Wat zeggen taal- en communicatieonderzoeken?

Taalonderzoek in Nederland laat zien dat man-vrouwverschillen in alledaagse één-op-ééngesprekken verrassend klein zijn. In een literatuurstudie van de Radboud Universiteit en het Nivel werden nauwelijks systematische verschillen gevonden, behalve dat vrouwen vaker hun luisterrol benadrukken met knikken, “hmhm” en coöperatieve onderbrekingen. Een internationale meta-analyse van communicatiestudies vond daarnaast dat mannen gemiddeld abstracter spreken dan vrouwen, terwijl vrouwen concreter communiceren als ze zich met een publiek verbonden voelen. Die verschillen verdwijnen grotendeels zodra de sociale afstand expliciet wordt gemaakt, wat erop wijst dat context en machtsverhoudingen minstens zo belangrijk zijn als geslacht.

Evolutionaire verklaringen en stereotype valkuilen

Populaire verklaringen grijpen vaak terug op evolutie: mannen zouden via de jacht korte, op actie gerichte communicatie hebben ontwikkeld, vrouwen via zorg en samenwerking meer sociaal en relationeel taalgebruik. Relatietherapeuten benadrukken dat mannen gesprekken sneller als “probleem dat opgelost moet worden” benaderen, terwijl vrouwen vaker praten om zich gehoord en verbonden te voelen. Tegelijkertijd wijzen wetenschappers erop dat zulke verhalen makkelijk uitgroeien tot stereotiepe zelfvervullende profetieën, waarin verschillen worden overdreven en overeenkomsten worden genegeerd.

Meer dan biologie: sociale rollen en macht

Genderonderzoekers waarschuwen dat er historisch meer onderzoek naar mannen is gedaan dan naar vrouwen, waardoor kennis en normen lang vooral door een mannelijk perspectief zijn gevormd. Studies naar taal en macht laten bijvoorbeeld zien dat mannen vaker abstracter spreken, mogelijk omdat zij in veel contexten de dominante positie innemen, terwijl vrouwen concreter en relationeler communiceren binnen kleinere sociale netwerken. Dat vergroot de kans dat mannen vrouwelijke signalen als “vaag” of “overemotioneel” wegzetten, terwijl het in feite om een andere communicatiestijl gaat.

Misverstanden in de dagelijkse praktijk

De dagelijkse fricties spelen zich af in relaties, op de werkvloer en online. Datingcoaches melden dat veel vrouwen klagen dat mannen “hints niet begrijpen” en alleen in feiten horen wat als emotionele boodschap was bedoeld. Relatie-experts zien dat vrouwen zich vaker niet gehoord voelen, terwijl mannen zich overspoeld voelen door impliciete boodschappen die zij als tegenstrijdig ervaren. Onderzoek naar gesprekstechnieken suggereert dat simpele interventies – explicieter maken wat je voelt, checken wat de ander hoort, en bewust ruimte maken voor elkaars stijl – het wederzijds begrip aanzienlijk kunnen vergroten.

Mannen en vrouwen spreken dus niet per se een andere taal, maar ze luisteren wel vaak langs elkaar heen – en dát is misschien het echte misverstand.