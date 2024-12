Bitcoin lijdt eerste weekverlies sinds overwinning Trump

SINGAPORE (ANP/BLOOMBERG) - De bitcoin heeft voor het eerst een koersverlies laten zien op weekbasis sinds de verkiezingsoverwinning van Donald Trump op 5 november. De koersdaling van de grootste cryptomunt ter wereld werd veroorzaakt door zorgen over het rentebeleid van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank gaf bij het rentebesluit van afgelopen woensdag aan minder renteverlagingen te verwachten voor volgend jaar dan eerder gedacht.

De bitcoin zakte in de afgelopen zeven dagen met meer dan 7 procent en was maandagochtend ruim 94.000 dollar waard. Dat is het grootste weekverlies sinds september dit jaar. De digitale munt staat daarmee bijna 14.000 dollar onder het recordniveau van 17 december.

Sinds de overwinning van Trump is de bitcoin nog altijd ongeveer 37 procent meer waard geworden. Dat komt door Trumps belofte van vriendelijke regelgeving voor cryptovaluta en zijn plannen om een strategische reserve aan cryptomunten, vergelijkbaar met de strategische olievoorraden van de VS, aan te leggen.