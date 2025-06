PVV-bewindslieden worden vermoedelijk vervangen door ministers van de 3 andere coaltiepartijen

Voor de ministerploeg betekent dat dat er vier vervangers nodig zijn. Voor vicepremier Agema op Volksgezondheid, voor Marjolein Faber op Asiel, voor Barry Madlener op Infrastructuur, Dirk Beljaarts van EZ en voor Renette Klever van Buitenlandse handel. Het is in theorie overigens mogelijk dat individuele PVV-bewindslieden zich niets aantrekken van de opdracht van Wilders om ontslag te nemen. Zo is het de vraag of Ingrid Coenradie bereid is om de stappen.





Vermoedelijk worden de ministers vervangen door nieuwe bewindspersonen. Het kabinet zal immers nog geruime tijd in demissionair staat lopende zaken moeten behandelen. Op z'n vroegst zijn nieuwe verkiezingen in het begin van het najaar en daarna volgt een formatie.

Nu het kabinet gevallen is, komt de vraag aan de orde hoe nu verder. De meest waarschijnlijke eerste stap is dat de PVV-ministers en staatssecretarissen vandaag of deze week feitelijk ophouden bewindspersoon te zijn. De overige ministers en staatssecretarissen worden dan demissionair. Dat betekent dat ze blijven aan tot er een nieuwe regering is.