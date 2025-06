Het kabinet viel in 10 minuten:‘Ik wil dit niet meer’, zei Wilders

Na 11 maanden en 1 dag voortdurend aan een zijden draadje te hebben gehangen, is het kabinet vanochtend tenslotte gevallen in recordtempo. De fractievoorzitters van de vier coalitiepartijen deden het in 10 minuten.

De leiders van VVD, NSC en BBB hadden nog een prachtplan bedacht. Ze zouden vandaag een motie indienen in de Tweede Kamer waarin verdergaande beperking van de asielstroom werd geëist. Zo zouden ze aan Geert Wilders laten zien dat het hen ook ernst is als de om asiel gaat.

Maar Geert Wilders was niet geïnteresseerd in oplossingen. Hij wilde blijkbaar ook niet echt zo'n zin krijgen. Hij wilde een eind maken aan het meest rechtse kabinet ooit van na de oorlog en het kabinet met het strengste asielbeleid ooit.

Blijkbaar neemt hij voor lief dat de PVV daardoor definitief of in ieder geval voor heel veel jaren buitenspel komt te staan. De VVD heeft nu twee keer geprobeerd over rechts regeren met de PVV.



Rutte-1 viel in april 2012. De belangrijkste reden was het mislukken van de onderhandelingen over de bezuinigingen, die nodig waren om aan de EU-begrotingsregels te voldoen. De PVV, de gedoogsteuner, trok zich ineens terug, net als nu de partners met verbijstering achterlatend.

De samenwerking met de PVV kosten het CDA bijna zijn complete aanhang en maakte een abrupt einde aan de loopbaan van Maxime Verhagen, de ambitieuze leider van het CDA.

De nieuwe VVD-leider Yesilgoz, na het vertrek van Mark Rutte, dacht najaar 2023 dat het wel weer moest kunnen met de PVV. Die belofte leverde Wilders een grote overwinning op bij de verkiezingen. Eerst in het kabinet Rutte-1. Daarin werkte VVD, CDA en PVV samen. De PVV in een gedoogrol: ze leverde geen ministers, maar mochten zich wel bemoeien met het beleid. Dat deed Wilders volop. Zozeer dat ook dat kabinet amper aan regeren toekwam.

Ook Yesilgoz heeft nu ervaren dat Wilders in 10 minuten genoeg kan hebben van de samenwerking. Waarom? Daarom.

En zo komt een einde aan de meest chaotische, de meest amateuristische, en de minst effectieve regering van Nederland ooit.

Mark Rutte kondigde na het vertrek van Geert Wilders aan dat hij nooit meer met Wilders zou samenwerken. Hij heeft zich aan die uitspraak gehouden. Yesilgöz en de VVD hebben het nog niet gezegd, maar het is wel een feit. Wilders doet nooit meer mee.