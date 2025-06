Gigantische uiterst zeldzame 'doomsday'-vis aangespoeld in Tasmanië

Een reusachtige, zeldzame riemvis is maandag aangespoeld op het afgelegen Ocean Beach aan de westkust van Tasmanië. Het is een van de langste vissen ter wereld. Het bijzondere dier trok direct de aandacht van voorbijganger Sybil Robertson, die de vis ontdekte tijdens een strandwandeling.

De zilverkleurige vis, met een lengte van naar schatting drie meter, was deels al in het vizier van een groep zee-adelaren. “Ik loop daar vaak in mijn eentje,” vertelde Robertson. “Er is niets tussen hier en Argentinië. Toen ik een andere kant op liep dan normaal, zag ik de vogels eromheen. Het was direct duidelijk dat dit iets ongewoons was.”

Robertson plaatste een foto van de vis op de sociale mediapagina van Citizen Scientists of Tasmania. Al snel werd het dier herkend als een riemvis, ook wel bekend als de ‘koning van de haringen’ of – volgens diverse mythes – de ‘doomsday fish’. In verschillende culturen geldt de vis als voorbode van rampspoed.

De ontdekking wordt als bijzonder beschouwd door mariene biologen. “Het is uitzonderlijk om zoiets aan land te zien,” zegt universitair hoofddocent Neville Barrett van de University of Tasmania. Riemvissen leven in de open oceaan, op dieptes van 150 tot 500 meter, en worden zelden waargenomen. “We zijn simpelweg niet in die delen van de zee actief. We vissen er niet, we duiken er niet,” aldus Barrett.

Grootste vissen ter wereld

Met een lengte tot 8 meter en een gewicht van ruim 400 kilo behoren riemvissen tot de grootste vissen die er zijn. Er is zelfs een exemplaar van 11 meter gevonden. De dieren hebben weinig spiermassa en bewegen zich traag voort, vaak verticaal zwevend in het water, terwijl ze zich tegoed doen aan plankton. “Ze zijn geen actieve jagers. Ze happen gewoon naar wat er rondzweeft,” legt Barrett uit.

Ook voor mariene bioloog Jorja Gilmore blijft de vis een fascinerend fenomeen. Zij kreeg in 2022 een glimp van een jonge riemvis te zien tijdens een snorkelexcursie bij het Great Barrier Reef. “Het leek wel een gigantisch kunstaas, zo vreemd en buitenaards. Het is nog steeds het bijzonderste wat ik ooit in het water heb gezien.”

Robertson prijst zich gelukkig dat ze het dier in zo’n goede staat heeft aangetroffen. “Een paar uur later was de kop al verdwenen en was het lichaam deels opgegeten door vogels.” De vondst laat bij haar een diepe indruk achter. “Het is ongelooflijk wat je kunt ontdekken als je goed om je heen kijkt. Het is echt wonderlijk.”