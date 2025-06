Bij het afscheid van de PVV als serieuze partij. Voorstander van strenge straffen, maar erg vaak zelf crimineel. Van brievenbuspissen tot plagiaat, illegaal wapenbezit en een demonstrant aanrijden: de PVV is altijd goed bezig

We zullen hen missen, de mannen en vrouwen van de PVV . Nog nooit was er een minister een zo makkelijk en dankbaar onderwerp voor journalisten als Marjolein Faber . En al die andere prutsers. De PVV zal nooit meer regeren. En dat is maar goed ook. We blikken daarom vandaag nog eens terug op alle criminele PVV'ers. Dit kabinet had zomaar minister Gom van Striem kunnen hebben, die de Universiteit van Utrecht grootschalig oplichtte. Of premier Plasterk (namens de PVV), die de Universiteit van Amsterdam bedroog.

Maar het is met de PVV nooit anders geweest. Voorstander van strenge straffen, maar erg vaak zelf crimineel.

Zo hadden we in 2009 Kamerlid Lucassen die een spoor van vernielingen bleek te hebben getrokken. Zijn (bewezen) misdragingen:

Dreigen zoutzuur over echtpaar te gooien

Meervoudige overige bedreigingen

Bejaarde man bedreigen

Aanranding, ontucht & seksuele intimidatie aantal vrouwelijke leerlingen van 17 jaar.

Of Jos van Hal Scheffer. Hij was oplichter op grote schaal. Hij pleegde fraude met 6 miljoen in advocatenkantoor van zijn vrouw, waarvan hij administratie deed.

De lijst van PVV-politici die ernstig over de schreef zijn gegaan wordt al jaren bijgehouden door Ton Aarts (@tonaarts.bsky.social). Hij heeft ook berekend hoe de misdadigheid van PVV-politici zich verhoudt tot die van gemiddelde politici. Aarts: "Er zijn zo'n 50 keer zo veel (!) criminelen per PVV-politicus dan in welke andere politieke partij ooit."

Er zit van alles bij: een aantal PVV'ers stal geld van de overheid, door zichzelf het salaris van de medewerker toe te eigenen, door familieleden opdrachten te geven die door de overheid werden betaald (Marjolein Faber).

Dan is er superboef Dion Graus, die allerlei schimmige zaken deed, vooral met vrouwen. En wie weet nog van Hero Brinkman, die iemand bedreigde met een bijl.

Een pareltje is ook ex-Kamerlid James Sharpe, Hij lichte mensen op met een Hongaarse pornosite, stak iemand met een spike in het gezicht, en was een grootschalige oplichter.

Als je de hele lijst van Ton Aarts wil zien: hij staat in een openbaar Google spreadsheet. En belangrijk: hij houdt het bij, want iedere dag kan de lijst langer worden.