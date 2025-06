Hoogleraar: Wilders niet bevoegd bewindslieden terug te trekken

PVV-leider Geert Wilders is niet bevoegd om bewindslieden terug te trekken na de val van het kabinet, zegt Wim Voermans, hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit Leiden. Ministers en staatssecretarissen zijn volgens hem zelf verantwoordelijk of ze blijven zitten in een demissionair kabinet. "Wilders is niet bevoegd ze te ontslaan, dat kan alleen de koning doen."

Voermans verwacht dat de meeste PVV-bewindslieden wel gehoor geven aan de oproep van Wilders, zoals zorgminister Fleur Agema en asielminister Marjolein Faber. "Maar wat gaat staatssecretaris Ingrid Coenradie doen? Of minister Barry Madlener? Hij heeft nog een grote opgave. Ze maken hun eigen afweging."

Het gebeurt volgens de hoogleraar wel vaker dat bewindslieden direct opstappen als een kabinet ten val komt. Op hun plaats kan dan een demissionair minister worden aangewezen of kunnen vrijgevallen portefeuilles worden verdeeld.