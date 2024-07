Bitcoin op hoogste niveau sinds juni na toespraak Trump

SINGAPORE (ANP/BLOOMBERG) - De koers van de bitcoin is maandag gestegen tot het hoogste niveau sinds half juni. De opmars volgde op een toespraak van oud-president Donald Trump. De Republikeinse presidentskandidaat prees afgelopen weekeinde tijdens een conferentie in Nashville cryptomunten de hemel in. Ook de hoop dat de Amerikaanse centrale bank in september gaat beginnen met het verlagen van de rente zorgde voor optimisme bij cryptobeleggers.

Trump beloofde tijdens de conferentie van de Verenigde Staten de "cryptohoofdstad van de planeet en een bitcoin-supermacht" te maken als hij na de verkiezingen van november terugkeert naar het Witte Huis. Hij riep Amerikanen op de crypto- en bitcointechnologie te omarmen, omdat anders China en andere landen ermee aan de haal gaan en dominant worden. "Ik wil dat we crypto gaan minen en maken in Amerika", aldus Trump.

De bitcoin, de bekendste en meest verhandelde cryptomunt ter wereld, steeg maandagochtend 2,6 procent tot 69.462 dollar. Ook andere cryptomunten stegen in waarde. Ether, de op een na grootste cryptomunt ter wereld, werd ruim 2 procent meer waard. Ook kleinere digitale munten zoals solana en dogecoin lieten koersstijgingen zien.