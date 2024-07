Waarom Musk Trump steunt: eigenbelang

Het lijkt niet logisch dat Elon Musk - rijk geworden van Tesla, een elektrische auto - zo enthousiast is voor Donald Trump, die meent dat er geen opwarming bestaat en heel warme relaties onderhoudt met de olie-industrie.

Maar het is simpel eigenbelang . Musk denkt altijd aan zichzelf en zijn steun aan Trump is ook omdat hij er beter (rijker) van wordt.

In plaats van zich zorgen te maken over de overgang van de maatschappij naar een volledig elektrische toekomst, maakt Musk zich vooral zorgen over het behoud van Tesla's dominante positie op de EV-markt. De Inflation Reduction Act, een van de belangrijkste prestaties van president Joe Biden, helpt autofabrikanten om serieus mee te doen aan EV. Er kwam dus concurrentie voor Tesla.

Toen de concurrentie op de markt toenam, moest Tesla de prijzen te verlagen, wat uitmondde in een prijzenoorlog die Tesla niet aan het winnen is. In het afgelopen jaar is de winst van Tesla met 45% gedaald en het marktaandeel van het bedrijf is gekrompen.

Dat is een scherpe daling, als je bedenkt dat Tesla's aandeel in de EV-markt vroeger wel 80% was. Zonder een nieuw model om te verkopen (tenzij je om de een of andere reden de Cybertruck meetelt) en met nog meer moordende concurrentie in China, staat Tesla overal ter wereld onder druk.

Trump gaat de wet die elektrische auto's voortrekt intrekken. Op de vraag of hij zich zorgen maakte over Trump die de wet intrekt, gaf Musk een tipje van de sluier. Hij vertelde beleggers dat de stap "verwoestend" zou zijn voor Tesla's concurrenten, maar minder voor Tesla - in feite, "op de lange termijn", zei hij, zou het goed zijn voor Tesla.

In wezen was dit een erkenning dat Musks beste hoop is dat Trump terugkeert naar het Witte Huis en de regelgeving ontmantelt die autofabrikanten heeft aangemoedigd om de EV-markt te betreden. Het beste voor Tesla is als Amerikaanse autofabrikanten zoals GM en Ford aan de zijlijn blijven staan.

Musk en Trump hebben hetzelfde beleidsdoel voor EV: Biden's infrastructuur voor EV-regelgeving afbreken en terugkeren naar de oude structuur. Of misschien - als het geld van Musk wat te zeggen krijgt in het Witte Huis - hem wat nieuwe regels laten bedenken die voor hem werken. Wat Musk en Trump het meest gemeen lijken te hebben, is dat ze allebei toegewijd zijn aan wet en orde - zolang zij maar de wetten schrijven en de bevelen geven.

Musk zoekt naar manieren om tijd te kopen voor Tesla - en een van die manieren is om Trump verkozen te krijgen. Trump biedt Tesla een unieke kans in de VS. Musk weet dat hij de concurrentie op alle mogelijke manieren moet afremmen. De marktpositie van Tesla behouden is noodzakelijk totdat hij een ander product tevoorschijn kan toveren dat mensen graag willen kopen. Als dat betekent dat hij iemand moet steunen die de wereldwijde klimaatbesparingsagenda in gevaar brengt, ach.