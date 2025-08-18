Bitcoin zakt verder weg na bereiken nieuw recordniveau

SINGAPORE (ANP/BLOOMBERG) - De koers van de bitcoin is maandag verder weggezakt. De grootste cryptomunt ter wereld bereikte vorige week donderdag nog een nieuw recordniveau op iets meer dan 125.500 dollar, omgerekend ongeveer 107.500 euro. Sindsdien heeft de markt "aanhoudende winstnemingen gezien", zegt Caroline Mauron, medeoprichter van cryptoplatform Orbit Markets.

De waarde van de bitcoin daalde maandagochtend ruim 2 procent tot ruim 115.000 dollar. Sinds begin dit jaar is de digitale munt ongeveer 28 procent in waarde toegenomen, mede door een grote vraag van institutionele beleggers zoals pensioenfondsen.

Ether, de op een na grootste cryptomunt, zakte 4 procent tot ongeveer 4300 dollar. Afgelopen donderdag was ether nog slechts een kleine 100 dollar verwijderd van het recordniveau uit november 2021. De munt is dit jaar ongeveer 34 procent in waarde gestegen.