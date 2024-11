Bitcoin zet Trump-opmars door richting 80.000 dollar

SINGAPORE (AFN/BLOOMBERG) - De bitcoin zet zijn opmars door en nadert de 80.000 dollar. 's Werelds grootste cryptomunt profiteert van de overwinning van Donald Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van afgelopen week. Trump is een zelfverklaard voorstander van digitale munten.

De waarde van de bitcoin steeg zondag in Singapore met meer dan 4 procent tot boven de 79.600 dollar. Dit jaar is de koers van de bitcoin al bijna verdubbeld, want begin dit jaar was die nog meer dan 40.000 dollar waard. Vorige week werd een nieuw recordniveau van meer dan 76.000 dollar aangetikt. Het oude record van dit jaar werd in maart behaald met bijna 74.000 dollar.

Kenners denken dat onder Trump er een soepelere regulering van cryptomunten komt. Trump heeft beloofd van de Verenigde Staten de cryptohoofdstad van de wereld te maken. Onder de scheidende president Joe Biden werd juist harder opgetreden door de Amerikaanse autoriteiten tegen digitale munten door zorgen over fraude en witwaspraktijken in de sector.