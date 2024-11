NIEUWEGEIN (ANP) - Bij een eenzijdig verkeersongeval op de Vreeswijksestraatweg in Nieuwegein (Utrecht) is in de nacht van zaterdag op zondag een van de inzittenden om het leven gekomen. In de auto zaten nog drie mensen. Zij zijn met letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 02.30 uur. De auto botste op een boom.