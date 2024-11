Blokker praat personeel bij over financiële situatie

AMSTERDAM (ANP) - Medewerkers en andere betrokkenen bij Blokker krijgen maandag meer te horen over de financiële situatie van de winkelketen. Het 128 jaar oude winkelbedrijf kampte de afgelopen jaren met miljoenenverliezen en het lijkt nu nijpend te worden.

Vrijdag meldde het zakenblad Quote dat moederbedrijf Mirage Retail Group uitstel van betaling wil aanvragen voor Blokker, wat vaak uitmondt in een faillissement. Topman Ynse Stapert van Mirage Retail zei daarop dat "op dit moment" geen surseance was aangevraagd voor de retailer van huishoudelijke artikelen.

Eerder dit jaar kreeg Blokker nog lucht dankzij 35 miljoen euro aan krediet van de Amerikaanse geldschieter The Gordon Brothers. Maar uit het afgelopen zomer verschenen jaarverslag van Mirage Retail werd duidelijk dat het in het najaar van 2024 opnieuw spannend zou worden. In de eerste maanden van het nieuwe boekjaar kwam minder geld binnen dan verwacht. Als dat de rest van het jaar zo zou blijven, vreesde het bedrijf problemen met het betalen van de rekeningen.

Intertoys

Mirage Retail kondigde vorige week nog aan zijn speelgoedketen Intertoys te verkopen aan een Belgische branchegenoot om zelf financieel gezond te worden. Een jaar geleden ging een ander dochterbedrijf, elektronicaketen BCC, failliet.

Als Blokker zou omvallen, raakt dat ruim 4000 medewerkers. Het einde van de winkelketen zou ook een gat slaan in veel Nederlandse stads- en dorpscentra. De ruim vierhonderd vestigingen zijn verspreid over heel Nederland vaak een vaste waarde in de winkelstraat. Maar toenemende concurrentie van prijsvechters als Action en grote webwinkels maakt het Blokker al jaren lastig.