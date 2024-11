Rusland blijft dorpjes veroveren in de regio Donetsk

DONETSK (ANP/RTR) - De Russische krijgsmacht blijft langzaam oprukken in de regio Donetsk. De Oekraïense krant Ukrainska Pravda schrijft dat de inname van twee dorpjes bevestigd is en het Russische staatspersbureau RIA Novosti maakt melding van de verovering van nog een dorp, waardoor de Russen weer iets dichter bij het strategische Pokrovsk zijn gekomen.

De Russen zouden nu Vysjneve in handen hebben, zo'n 12 kilometer ten zuiden van Pokrovsk. Daar komen wegen en spoorwegen samen en dus fungeert de stad ook als belangrijk militair logistiek knooppunt.

De veroverde dorpjes zijn allemaal piepklein en niet van strategisch belang, maar het tekent wel de situatie aan de frontlinie. De Russen boekten de afgelopen maanden gestaag terreinwinst, zij het in een zeer laag tempo. Volgens de Amerikaanse denktank The Institute for the Study of War (ISW) heeft de legerleiding het bevel gegeven om het tempo op te voeren, zodat Pokrovsk kan worden ingenomen voordat de koudere weersomstandigheden de bodem aantasten. Maar van een snellere opmars is nog weinig te merken, constateert het ISW.