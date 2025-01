Bloomberg: Apple werkt samen met SpaceX voor Starlink op iPhones

CUPERTINO (ANP/BLOOMBERG) - Apple heeft in het geheim samengewerkt met SpaceX en T-Mobile US om ondersteuning voor het Starlink-netwerk toe te voegen aan de nieuwste iPhone-software. De bedrijven hebben iPhones getest met de satellietdienst van Elon Musks ruimtevaartbedrijf, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

De nieuwste software-update voor iPhones, die maandag werd uitgebracht, ondersteunt nu deze technologie. De zet is verrassend volgens Bloomberg, omdat T-Mobile Starlink eerder alleen als optie had genoemd voor Samsung-telefoons. Apple biedt namelijk al een dienst aan via Globalstar, waarmee gebruikers sms'jes kunnen versturen en hulpdiensten kunnen bereiken buiten het bereik van mobiele netwerken.

Als onderdeel van een bètatest is een vroege versie van de Starlink-dienst op een klein aantal iPhones geactiveerd. De eerste gebruikers in de Verenigde Staten hebben een sms'je ontvangen van T-Mobile waarin staat dat zij "in de T-Mobile Starlink bèta" zitten. "Je kunt nu vrijwel overal verbonden blijven met sms-berichten via satelliet. Om deze uitgebreide dekking te ervaren, update je telefoon naar iOS 18.3", kregen de gebruikers te zien. Zij hebben een nieuwe schakelaar in hun iPhone-instellingen voor mobiele data om de satellietfunctie te beheren.