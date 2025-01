Bloomberg: Microsoft kijkt of DeepSeek data van OpenAI gebruikt

REDMOND (ANP/BLOOMBERG) - Microsoft en OpenAI, het bedrijf achter chatbot ChatGPT, onderzoeken of DeepSeek op illegale wijze gegevens heeft gebruikt van OpenAI bij de ontwikkeling van de chatbot van de Chinese start-up. Persbureau Bloomberg meldde op basis van anonieme bronnen dat beveiligers van Microsoft afgelopen herfst ontdekten dat mensen die volgens hen mogelijk gelinkt zijn aan DeepSeek, ongeautoriseerd een grote hoeveelheid data uit het netwerk van OpenAI hebben onttrokken.

Dat zou zijn gebeurd met behulp van de zogeheten applicatieprogrammeerinterface, of API, van OpenAI. Softwareontwikkelaars moeten betalen voor een licentie om deze API te gebruiken voor de gepatenteerde AI-modellen van OpenAI in hun eigen toepassingen. Microsoft, de grootste investeerder in OpenAI, heeft OpenAI op de hoogte gesteld van de activiteit.

De lancering van de goedkope chatbot van DeepSeek zorgde deze week voor veel opschudding in de wereldwijde techsector. De AI-app van het Chinese bedrijf gebruikt veel minder chips dan vergelijkbare chatbots als ChatGPT en presteert met minder rekenkracht verrassend goed. Microsoft wilde geen commentaar geven over het mogelijke onderzoek naar DeepSeek. OpenAI en DeepSeek waren niet direct beschikbaar voor commentaar.