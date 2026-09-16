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Bloomberg: Aramco wil oliepijpleiding spoedig deels heropenen

Economie
door anp
woensdag, 16 september 2026 om 19:00
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RIYAD (ANP/BLOOMBERG) - Het Saudische staatsolieconcern Saudi Aramco wil binnen enkele dagen een deel van de stilgelegde oost-west-oliepijpleiding gaan heropenen. Dat meldt persbureau Bloomberg. Het transport door de pijpleiding werd vorige week donderdag stilgelegd na een aanval met drones, waarbij schade werd aangericht aan het systeem.
Aramco wil nu de transportcapaciteit van de pijpleiding weer deels herstellen via omleidingen bij een beschadigd deel van het systeem. Daardoor zou de helft van het pijpleidingsysteem weer moeten functioneren. Volledig herstel van de capaciteit kan echter nog wel ongeveer zes weken duren. Het 1200 kilometer lange pijpleidingsysteem loopt van de Perzische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee. Via die route kan de olie-export via de Straat van Hormuz worden omzeild.
Aramco en het Saudische energieministerie gaven geen commentaar op vragen van Bloomberg.
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