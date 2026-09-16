BSW-leider hekelt AfD om houding coalitiegesprekken Saksen-Anhalt

BERLIJN (ANP/DPA) - De leider en naamgever van de links-populistische Duitse partij Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) beticht Alternative für Deutschland (AfD) ervan coalitiegesprekken te saboteren. Die laatste radicaal-rechtse partij kreeg onlangs in de deelstaat Saksen-Anhalt nipt geen absolute meerderheid, waarna een impasse ontstond over een mogelijke coalitie.

Op BSW na hebben alle andere partijen in Saksen-Anhalt samenwerking met AfD uitgesloten. Hoewel BSW ook niet in een coalitie met AfD wil stappen, zei de partij na de grote AfD-winst zich van een bepalende stemming te zullen onthouden bij de keuze voor een deelstaatpremier. Daarmee komt het premierschap voor AfD dichterbij, omdat de partij een AfD-premier niet blokkeert en de stemverdeling gelijker wordt. Ook zal BSW een minderheidscoalitie steunen.

Volgens Sahra Wagenknecht vreest de AfD nu echter regeringsverantwoordelijkheid te nemen en zoekt de partij haar toevlucht in publieke provocaties.

Wapenindustrie

Wagenknecht refereert daarmee aan uitingen van de AfD-leider in Saksen-Anhalt, Ulrich Siegmund, die erop zinspeelde dat Duitsland wapenproductie nodig heeft voor mogelijke "deportatieoffensieven", hintend op het gewelddadig uitzetten van migranten. Die opmerking kwam in de context van de mogelijke vestiging van een Israëlische wapenproducent in Saksen-Anhalt. BSW geldt als sterk gekant tegen herbewapening en daarmee het faciliteren van de wapenindustrie.

Volgens Wagenknecht laten de uitspraken zien dat "sommigen binnen de AfD klaarblijkelijk doodsbang zijn voor het vooruitzicht om zich te bewijzen op inhoudelijke onderwerpen, zonder daarbij bescherming te genieten". Zoals, zegt Wagenknecht, "staan ze voor vrede of willen ze de wapenindustrie steunen?"