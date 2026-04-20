Bloomberg: Brussel kijkt naar verdeling vliegtuigbrandstof EU

BRUSSEL (ANP) - Brussel wil kijken hoe het de verdeling van vliegtuigbrandstof in de EU kan "optimaliseren", meldt Bloomberg op basis van concept-energiemaatregelen die het heeft ingezien. De Europese Commissie presenteert woensdag een pakket energiemaatregelen vanwege de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten.

Ook wil Brussel lidstaten helpen met het vinden van alternatieve leveringsroutes voor vliegtuigbrandstof.

Het Internationaal Energieagentschap (IEA) meldde vorige week binnen zes weken tekorten van vliegtuigbrandstof in delen van Europa te verwachten.

Het Financieele Dagblad heeft het conceptplan ook ingezien en meldt dat lidstaten zullen worden gevraagd bedrijven te verplichten tot een dag thuiswerken en waar nodig overheidsgebouwen te sluiten. Verder staat in het conceptplan, dat nog kan veranderen, dat lidstaten vrachtschepen kunnen aansporen langzamer te varen en automobilisten om zuiniger te rijden.