“Meer dan 60% van ons heeft ‘voorstadia’ van alvleesklierkanker – en dat is geen reden tot paniek”

Meer dan de helft van ons loopt rond met microscopische voorstadia van alvleesklierkanker – zonder het te weten en meestal zonder dat het ooit echt kanker wordt. Dat klinkt angstaanjagend, maar het onderzoek achter die kop is vooral een les in relativering van kankervrees.

Geen paniek

Deze PanIN’s vertonen al genetische kenmerken die lijken op die van alvleesklierkanker, zoals activatie van het veelbesproken KRAS-gen, dat in ruim 90 procent van de tumoren voorkomt. Toch ontwikkelt de overgrote meerderheid van deze laesies zich nooit tot een dodelijke tumor.

De buurt maakt het verschil

De crux van het nieuwe onderzoek: het gaat niet alleen om de afwijkende cellen zelf, maar vooral om hun “micro-omgeving”. Rond de voorstadia bleken andere afweercellen en steuncellen aanwezig dan rond echte tumoren. Een speciaal type fibroblast (Fibro2), dat tumoren helpt groeien en therapie te weerstaan, werd alleen bij echte kanker gevonden en ontbrak bij de voorstadia.

De onderzoekers vermoeden dat juist die ontbrekende herprogrammering van het omliggende weefsel verklaart waarom de meeste PanIN-laesies in een soort “biologische pauzestand” blijven. Voor vroege opsporing betekent dit dat je niet alleen naar een plekje moet kijken, maar naar de hele wijk eromheen.

Waarom dit geen screeningsalarm is

Hoewel het verleidelijk klinkt om nu massaal te gaan “screenen” op PanIN, waarschuwen de onderzoekers daar expliciet voor. De laesies zijn microscopisch klein, komen veel voor en zijn met huidige technieken niet veilig en betrouwbaar op te sporen bij gezonde mensen.

Niet elk spoortje kankerachtig weefsel is een tikkende tijdbom – vaak is het een voetnoot in onze biologie

Het werk is gebaseerd op donororganen en geavanceerde labtechnieken, en laat vooral zien hoe complex de weg van voorstadium naar kanker is. Voor wie al bang is voor alvleesklierkanker, is dit dus paradoxaal genoeg óók geruststellend nieuws: afwijkingen zijn blijkbaar veel normaler dan we dachten, en meestal blijft het daarbij.

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