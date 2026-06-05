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“Meer dan 60% van ons heeft ‘voorstadia’ van alvleesklierkanker – en dat is geen reden tot paniek”

Wetenschap
door Ans Vink
vrijdag, 05 juni 2026 om 14:55
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Meer dan de helft van ons loopt rond met microscopische voorstadia van alvleesklierkanker – zonder het te weten en meestal zonder dat het ooit echt kanker wordt. Dat klinkt angstaanjagend, maar het onderzoek achter die kop is vooral een les in relativering van kankervrees.

Geen paniek

Onderzoekers van de Universiteit van Michigan onderzochten gezonde alvleesklieren van meer dan 150 overleden donoren en vonden bij ruim 60 procent zogeheten PanIN-laesies: piepkleine voorstadia van alvleesklierkanker. In een eerdere analyse van 30 donororganen werden al vergelijkbare percentages gevonden.
Deze PanIN’s vertonen al genetische kenmerken die lijken op die van alvleesklierkanker, zoals activatie van het veelbesproken KRAS-gen, dat in ruim 90 procent van de tumoren voorkomt. Toch ontwikkelt de overgrote meerderheid van deze laesies zich nooit tot een dodelijke tumor.

De buurt maakt het verschil

De crux van het nieuwe onderzoek: het gaat niet alleen om de afwijkende cellen zelf, maar vooral om hun “micro-omgeving”. Rond de voorstadia bleken andere afweercellen en steuncellen aanwezig dan rond echte tumoren. Een speciaal type fibroblast (Fibro2), dat tumoren helpt groeien en therapie te weerstaan, werd alleen bij echte kanker gevonden en ontbrak bij de voorstadia.
De onderzoekers vermoeden dat juist die ontbrekende herprogrammering van het omliggende weefsel verklaart waarom de meeste PanIN-laesies in een soort “biologische pauzestand” blijven. Voor vroege opsporing betekent dit dat je niet alleen naar een plekje moet kijken, maar naar de hele wijk eromheen.

Waarom dit geen screeningsalarm is

Hoewel het verleidelijk klinkt om nu massaal te gaan “screenen” op PanIN, waarschuwen de onderzoekers daar expliciet voor. De laesies zijn microscopisch klein, komen veel voor en zijn met huidige technieken niet veilig en betrouwbaar op te sporen bij gezonde mensen.
Niet elk spoortje kankerachtig weefsel is een tikkende tijdbom – vaak is het een voetnoot in onze biologie
Het werk is gebaseerd op donororganen en geavanceerde labtechnieken, en laat vooral zien hoe complex de weg van voorstadium naar kanker is. Voor wie al bang is voor alvleesklierkanker, is dit dus paradoxaal genoeg óók geruststellend nieuws: afwijkingen zijn blijkbaar veel normaler dan we dachten, en meestal blijft het daarbij.

Cijfers & feiten

  • In gezonde donor-alvleesklieren werden bij ruim 60 procent PanIN-laesies gevonden.
  • In een eerdere serie van 30 donoren lag dat percentage vergelijkbaar boven de helft.
  • Alvleesklierkanker zelf blijft relatief zeldzaam: in Nederland gaat het ruwweg om enkele duizenden nieuwe diagnoses per jaar, met een hoge sterfte.
  • Dat verschil – veel voorstadia, weinig daadwerkelijke kanker – onderstreept hoe sterk het lichaam ook aan de rem kan trekken.

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