Drie luie gewoontes van hele intelligente mensen

Wie denk jij dat de slimste persoon in je omgeving is? Het is waarschijnlijk niet degene die tot diep in de nacht doorwerkt, altijd direct reageert op appjes of die zijn boekhouding perfect op orde heeft.

Integendeel: volgens wetenschappers komen sommige gewoontes die wij als lui bestempelen, juist opvallend vaak voor bij intelligente mensen.

1. Ze zoeken altijd de makkelijkste weg

Hard werken wordt vaak gezien als iets bewonderenswaardigs. Maar intelligente mensen zijn meestal niet geïnteresseerd in zo veel mogelijk moeite doen. Ze zijn geïnteresseerd in resultaat.

Dat betekent dat ze voortdurend zoeken naar slimmere manieren om iets gedaan te krijgen. Ze automatiseren terugkerende taken, schrappen overbodige stappen en stellen inefficiënte processen ter discussie. Niet omdat ze geen zin hebben om te werken, maar omdat ze geen energie willen verspillen.

Onderzoekers noemen dit de theorie van 'neurale efficiëntie'. Uit verschillende studies blijkt dat mensen met een hogere intelligentie bij cognitieve taken vaak minder hersenactiviteit nodig hebben om hetzelfde resultaat te bereiken. Hun brein werkt als het ware zuiniger.

Waar de één een probleem stap voor stap uitpluist, ziet de ander direct een patroon en komt veel sneller tot dezelfde oplossing. Voor buitenstaanders kan dat eruitzien alsof die persoon nauwelijks moeite doet. In werkelijkheid werkt hij of zij simpelweg slimmer.

2. Ze slapen meer dan je denkt

Niets wordt zo snel geassocieerd met luiheid als uitslapen of een middagdutje doen. Toch blijkt slaap juist een van de belangrijkste voorwaarden voor goed functioneren.

Onderzoekers ontdekten dat bepaalde hersenactiviteit tijdens slaap, zogenaamde 'sleep spindles', samenhangt met een hogere mate van intelligentie. Deze processen spelen een belangrijke rol bij leren, geheugen en informatieverwerking.

Dat betekent niet dat slimme mensen de hele dag in bed liggen. Wel dat ze slaap serieus nemen.

Terwijl veel mensen slaap zien als verloren tijd, beschouwen intelligente mensen het eerder als onderhoud aan hun belangrijkste gereedschap: hun brein. Tijdens de slaap worden herinneringen opgeslagen, emoties verwerkt en creatieve oplossingen gevormd.

Wie structureel te weinig slaapt, merkt dat direct. Concentratie neemt af, beslissingen worden slechter en emoties zijn moeilijker te reguleren.

Dus die collega die tijdens de lunch een powernap doet? Die is misschien minder lui dan je denkt.

3. Ze laten dingen makkelijker los

Er zijn mensen die overal op reageren. Elke opmerking, elke kritiek, elke irritatie krijgt aandacht.

Intelligente mensen kiezen vaak een andere strategie: ze laten veel dingen gewoon gaan.

Dat heeft weinig te maken met onverschilligheid en veel met energiemanagement. Uit recent onderzoek blijkt dat mensen met een hoge emotionele intelligentie beter zijn in het loskoppelen van stressvolle situaties. Ze blijven minder lang hangen in frustraties en kunnen sneller afstand nemen van dingen die niet belangrijk zijn.

Stel: twee collega's krijgen dezelfde kritische opmerking van hun leidinggevende. De één denkt er de rest van de dag over na, bespreekt het thuis opnieuw en formuleert alvast een weerwoord. De ander haalt eruit wat nuttig is en gaat verder.

Voor een buitenstaander lijkt die tweede persoon misschien passief. Maar eigenlijk maakt hij of zij een bewuste keuze: niet alles verdient aandacht.

Juist daarin schuilt vaak een vorm van intelligentie. Slimme mensen weten dat tijd, energie en mentale ruimte beperkt zijn. En dus bewaren ze die voor zaken die er echt toe doen.

Misschien is luiheid soms gewoon slim

Natuurlijk geldt niet dat iedere uitslaper een genie is. Maar onderzoek laat wel zien dat sommige gedragingen die we snel als lui bestempelen, eigenlijk iets heel anders kunnen betekenen.

De makkelijkste oplossing kiezen. Genoeg slapen. Je niet druk maken om iedere irritatie. Het zijn geen tekenen van gebrek aan ambitie, maar manieren om energie verstandig te gebruiken.

Misschien zijn intelligente mensen daarom niet degenen die altijd het hardst werken. Misschien zijn het juist degenen die precies weten wanneer ze dat níét hoeven te doen.