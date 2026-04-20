Studie: verhuurversoepeling remt verkoop huurwoningen nauwelijks

DEN HAAG (ANP) - De verkoopgolf van huurwoningen neemt nauwelijks af, ondanks versoepelingen van de Wet betaalbare huur die de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) Elanor Boekholt-O'Sullivan heeft aangekondigd. Dat zegt Vastgoed Belang, de belangenvereniging voor particuliere verhuurders, na onderzoek onder ruim 1100 verhuurders naar aanleiding van die aangekondigde versoepelingen.

In de aanpassing van de wet wordt voorgesteld dat verhuurders meer moeten kunnen vragen voor dure huurhuizen, nieuwbouw en huizen zonder tuin of balkon. Op die manier hoopt de minister dat er meer huizen beschikbaar zijn voor het middensegment. De wijzigingen moeten ingaan per 1 januari 2027.

Bijna vier op de vijf ondervraagden geven aan dat zij, ondanks de versoepelingen, niet gaan stoppen met het verkopen van de huurwoningen. Slechts 6 procent zegt met de voorgenomen versoepelingen weer terug te gaan op verhuren.