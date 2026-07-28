Bloomberg: creditcardmaatschappij Visa schrapt 2600 banen

SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse creditcardmaatschappij Visa schrapt ongeveer 2600 banen. Dat meldt Bloomberg op basis van een interne memo van topman Ryan McInerney, die het persbureau heeft ingezien. De baas van het bedrijf wil Visa efficiënter maken in de steeds heviger concurrentiestrijd binnen de betalingssector.

De banenvermindering komt neer op ongeveer 7 procent van het personeelsbestand en treft met name de technologie- en productteams, meldt McInerney. Het is nog onduidelijk op welke plekken de banen verdwijnen.

"Ik ben er helemaal van overtuigd dat we hiermee het juiste doen voor Visa, onze klanten en onze partners, terwijl we blijven focussen op het vergroten van de efficiëntie binnen het hele bedrijf", schreef hij.

Visa had aan het einde van het vorige boekjaar ongeveer 34.100 werknemers, meer dan drie keer zoveel als tien jaar geleden. Veel fintech-concurrenten hebben de afgelopen maanden nog grotere banenreducties aangekondigd, waaronder PayPal.