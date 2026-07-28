ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bloomberg: creditcardmaatschappij Visa schrapt 2600 banen

Economie
door anp
dinsdag, 28 juli 2026 om 15:23
anp280726150 1
SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse creditcardmaatschappij Visa schrapt ongeveer 2600 banen. Dat meldt Bloomberg op basis van een interne memo van topman Ryan McInerney, die het persbureau heeft ingezien. De baas van het bedrijf wil Visa efficiënter maken in de steeds heviger concurrentiestrijd binnen de betalingssector.
De banenvermindering komt neer op ongeveer 7 procent van het personeelsbestand en treft met name de technologie- en productteams, meldt McInerney. Het is nog onduidelijk op welke plekken de banen verdwijnen.
"Ik ben er helemaal van overtuigd dat we hiermee het juiste doen voor Visa, onze klanten en onze partners, terwijl we blijven focussen op het vergroten van de efficiëntie binnen het hele bedrijf", schreef hij.
Visa had aan het einde van het vorige boekjaar ongeveer 34.100 werknemers, meer dan drie keer zoveel als tien jaar geleden. Veel fintech-concurrenten hebben de afgelopen maanden nog grotere banenreducties aangekondigd, waaronder PayPal.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_1963112041

Waarom je bluetooth op je smartphone moet uitzetten

a658367e-47b2-4e30-a08a-47f837df3d30

Je kat maakt je wakker: gedragsbiologie, geen liefdesverklaring

188056204_m

Een onzeker kind zegt vaak dit ene zinnetje

anp270726152 1

Pathé komt in nacht en ochtend met extra vertoningen The Odyssey

anp280726080 1

Zware aardbeving treft zuiden Japan

9996_milieusticker-frankrijk

Zonder deze sticker op je voorruit riskeer je een boete tot €200 in je vakantieland — en in Madrid mag je de stad niet eens meer in

Loading