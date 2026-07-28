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Wall Street opent verdeeld in afwachting resultaten techbedrijven

Economie
door anp
dinsdag, 28 juli 2026 om 15:38
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NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York zijn dinsdag verdeeld begonnen. Beleggers bleven voorzichtig in afwachting van de resultaten van de grote techbedrijven Amazon, Microsoft, Apple en Facebook-moeder Meta, die later deze week naar buiten komen. Aandeelhouders zijn vooral benieuwd of de forse investeringen van deze bedrijven in kunstmatige intelligentie (AI) resultaten beginnen op te leveren.
Ook wordt uitgekeken naar het rentebesluit van de Federal Reserve. De Fed houdt de rente woensdag waarschijnlijk opnieuw onveranderd, al wordt niet uitgesloten dat er een verhoging kan komen om de hoge inflatie te bestrijden. President Donald Trump riep de Amerikaanse centrale bank maandag nog op de rente te verlagen om de economie te stimuleren.
De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,7 procent hoger op 52.555 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,1 procent tot 7402 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 0,6 procent tot 24.773 punten.
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