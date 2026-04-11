Bloomberg: drie grote olietankers varen door Straat van Hormuz

TEHERAN (ANP/BLOOMBERG) - Twee grote Chinese schepen geladen met ruwe olie lijken de Straat van Hormuz te passeren, schrijft persbureau Bloomberg. Enkele uren eerder is een Grieks schip door de belangrijke zeestraat gevaren. Dit zou een aanzienlijke toename betekenen van het olietransport, enkele dagen nadat een staakt-het-vuren tussen de Verenigde Staten en Iran was aangekondigd.

Als alle drie de schepen zaterdag door de Straat van Hormuz gaan, zou dit de drukste dag zijn voor de uitvoer van olie via Hormuz sinds de oorlog ervoor zorgde dat het verkeer door de zeestraat begin maart vrijwel tot stilstand kwam. Door de Straat van Hormuz gaat normaal gesproken een vijfde van de wereldwijde olie. De sluiting door Iran heeft de brandstofprijzen flink doen stijgen.

Sinds het twee weken durende bestand woensdag inging, is de scheepvaart door de zeestraat nog nauwelijks echt hervat. Donderdag voer de eerste niet-Iraanse olietanker sinds het staakt-het-vuren door de Straat van Hormuz.