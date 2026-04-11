VS geven naar verluidt Iraanse bevroren tegoeden vrij

ISLAMABAD (ANP/RTR) - De Verenigde Staten zouden hebben ingestemd met het vrijgeven van bevroren Iraanse tegoeden in Qatar en bij andere buitenlandse banken. De stap zou "in direct verband staan" met een veilige doorvaart van de door Iran geblokkeerde Straat van Hormuz, zei een anonieme, hooggeplaatste Iraanse functionaris tegen persbureau Reuters. Tegenover datzelfde persbureau ontkende een Amerikaanse functionaris later op zaterdag dat zou zijn ingestemd met vrijgave.

De VS leggen al decennia beslag op Iraanse tegoeden. Dat gebeurde voor het eerst in 1979 onder toenmalig president Jimmy Carter, nadat de door de VS gesteunde regering van sjah Mohammad Reza Pahlavi was gevallen in de Iraanse Revolutie in dat jaar. Volgens schattingen zou het gaan om circa 2 miljard dollar (1,71 miljard euro) gestald in de VS, en internationaal tussen de 100 en 120 miljard dollar. Naast financiële middelen omvatten de bevroren tegoeden ook bijvoorbeeld vastgoed.

Onduidelijk is welk deel van de tegoeden, mits dit alsnog gebeurt, wordt vrijgegeven. Qatar heeft nog niet gereageerd.