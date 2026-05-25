Bier of wijn? Dit is volgens deskundigen de gezondste keuze.

Het klinkt zo geruststellend: een glas rode wijn voor je hart, een biertje voor de ontspanning – en hé, “de wetenschap” zou zelfs zeggen dat het nog goed voor je is ook. Maar wie in de cijfers en nuanceringen duikt, ziet vooral een hardnekkige mythe: er bestaat geen soort alcohol die je gezondheid echt beschermt, hooguit varianten die íets minder ongunstig uitpakken dan de rest.

De belofte van de “gezonde” wijn

Rode wijn heeft jarenlang een bijna medicinale status gehad: rijk aan polyfenolen en resveratrol, antioxidanten die je vaten zouden beschermen, je LDL‑ cholesterol verlagen en ontstekingen remmen. In het Delish‑stuk dat aan jouw vraag ten grondslag ligt, herhalen diëtisten die lijn: in vergelijking met bier en witte wijn bevat rood inderdaad meer van die stoffen, en op papier levert dat een lichte plus op.

Maar zelfs de geciteerde experts zetten daar meteen forse kanttekeningen bij. Zo wijzen ze erop dat de ‘therapeutische’ dosis resveratrol uit studies simpelweg niet haalbaar is via een glas wijn: je zou onrealistisch veel moeten drinken voordat je in de buurt komt, en tegen die tijd zijn de schadelijke effecten van alcohol zelf al lang dominant. Gezondheidswebsites als Gezondheid.be en Quest trekken dezelfde conclusie: het mythische beschermende effect van rode wijn blijkt in onderzoek niet houdbaar, en wie gezonder wil worden, kan beter druiven en bessen eten dan wijn drinken.

Wat bier écht wel en niet doet

Bier is in dat opzicht eerlijker: niemand verkoopt pils als superfood, al wijzen sommige studies op B‑vitaminen en antioxidanten in met name donkere en craft‑bieren. Ook matige bierdrinkers scoren in onderzoek soms iets beter op zelfgerapporteerde mentale, fysieke en sociale gezondheid dan niet‑drinkers en zware drinkers.

Maar ook hier ligt de nuance: bier bevat per standaardglas ongeveer evenveel alcohol als wijn, alleen in een groter volume, en per normale pint tikt het aantal calorieën sneller aan dan bij een glas wijn. In de Delish‑voorbeelden gaat het om ongeveer 239 kilocalorieën voor een pint bier tegenover zo’n 133 kilocalorieën voor een glas wijn – een verschil dat vooral uitmaakt als je structureel drinkt. Nederlandse experts benadrukken bovendien dat voor je lever, hersenen, bloeddruk en bijvoorbeeld borstkankerrisico niet zozeer telt of je alcohol uit bier of wijn haalt: de schade hangt vooral aan de hoeveelheid alcohol en suiker, niet aan de verpakking.

Het echte probleem: we verwarren lifestyle met werking

Waarom houdt de mythe van de “gezonde” rode wijn dan zo hardnekkig stand? Een belangrijk deel van de verklaring zit niet in de fles, maar in de levensstijl van de drinker. Epidemiologen wijzen er al jaren op dat matige wijndrinkers gemiddeld anders leven dan zware bierdrinkers: ze eten vaak gevarieerder, roken minder, hebben vaker een hoger inkomen en betere toegang tot zorg.

In oudere studies leek het daardoor alsof één glas per dag je beschermde tegen hart‑ en vaatziekten, maar bij nadere analyse verdampt een flink deel van dat effect zodra je corrigeert voor al die andere factoren. Recente grote meta-analyses over tientallen jaren en miljoenen deelnemers laten zien dat de veronderstelde “J‑curve” – waarbij matige drinkers beter zouden af zijn dan geheelonthouders – grotendeels te verklaren is door selectie en verstorende variabelen. Nederlandse organisaties als de Hartstichting en KWF zijn inmiddels helder: alcohol is ook bij matig gebruik geen middel om je gezondheid te verbeteren, en verhoogt zelfs in lage doseringen al het risico op verschillende vormen van kanker en hart‑ en vaatziekten.

De harde gezondheidsbalans: bescheiden plusjes, duidelijke minnen

Daarmee kom je uit bij de ongemakkelijke balans. Ja, alcohol kan bepaalde bloedwaarden beïnvloeden: zo gaan HDL‑cholesterol en bepaalde stollingsfactoren bij kleine hoeveelheden soms in een ogenschijnlijk gunstige richting. Maar die fysiologische verschuivingen vertalen zich in de echte wereld niet in een vrijbrief om te drinken, omdat dezelfde onderzoeken óók duidelijk maken dat het totale ziektelast‑plaatje verslechtert zodra je structureel alcohol gebruikt.

De experts zeggen het ongepolijst: de gezondheidsvoordelen van wijn en bier zijn “modest at best” en lijken niet op te wegen tegen de kankerrisico’s en andere negatieve effecten van alcohol. Volksgezondheidssites vatten het zelfs nog scherper samen: er is geen type alcohol dat wezenlijk beschermt, en “hoe minder, hoe beter” blijft de enige echt veilige richtlijn. Wie niet drinkt, hoeft dus om gezondheidsredenen niet te beginnen – de voordelen die ooit aan het dagelijkse glas werden toegeschreven, zijn via voeding, beweging en slaap ruimschoots en zonder bijwerkingen te behalen.

Bier vs. wijn: een strijd zonder winnaar

Toch wil de lezer vaak een simpel antwoord: als ik dan tóch drink, wat is dan “beter”? De diëtisten in je bron geven rode wijn een lichte voorsprong op papier, vanwege de hogere polyfenol‑concentratie en de relatief kleinere portie met minder calorieën per glas. Maar zodra je uitzoomt naar de grote gezondheidsplaatjes, verdwijnt dat verschil vrijwel volledig in de marge: per standaardglas krijg je in Nederland grofweg dezelfde hoeveelheid pure alcohol binnen, en voor lever, hersenen, hart en kankerrisico maakt dat vooral uit dát je drinkt, niet of het uit een fles of uit een flesje komt.

Het nuchterste antwoord op de vraag “bier of wijn, wat is gezonder?” is daardoor bijna anticlimax: geen van beide. Als je toch drinkt, is de verstandigste strategie niet de jacht op het “minst schadelijke” type alcohol, maar het beperken van de totale hoeveelheid, het kiezen voor varianten met minder alcohol en suiker (droge wijn, pils, of nog beter: alcoholvrij) en het inbedden in een verder zo gezond mogelijke levensstijl.