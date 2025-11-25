Bloomberg: Hassett gezien als favoriet voor nieuwe Fed-voorzitter

WASHINGTON (ANP) - Adviseurs en bondgenoten van president Donald Trump zien Kevin Hassett als de favoriet om de volgende voorzitter van de Federal Reserve te worden. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Met Hassett zou Trump een nauwe bondgenoot bij de Amerikaanse centrale bank hebben die hij goed kent en vertrouwt, volgens de bronnen.

De termijn van Jerome Powell eindigt volgend jaar mei. Trump heeft de afgelopen tijd vaak kritiek geuit op de huidige Fed-voorzitter en stelt dat Powell de economische groei van de Verenigde Staten afremt door de rente niet fors te verlagen. De Fed is inmiddels wel begonnen met het verlagen van de rente.

Economisch adviseur Hassett heeft eenzelfde kijk op de economie als Trump en vindt ook dat de rentetarieven omlaag moeten. Trump staat er desondanks om bekend verrassende beslissingen te nemen over personeel en beleid, schrijft Bloomberg. Hierdoor is een nominatie pas definitief als deze openbaar wordt gemaakt.