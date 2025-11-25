ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bloomberg: Hassett gezien als favoriet voor nieuwe Fed-voorzitter

Economie
door anp
dinsdag, 25 november 2025 om 19:58
anp251125196 1
WASHINGTON (ANP) - Adviseurs en bondgenoten van president Donald Trump zien Kevin Hassett als de favoriet om de volgende voorzitter van de Federal Reserve te worden. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Met Hassett zou Trump een nauwe bondgenoot bij de Amerikaanse centrale bank hebben die hij goed kent en vertrouwt, volgens de bronnen.
De termijn van Jerome Powell eindigt volgend jaar mei. Trump heeft de afgelopen tijd vaak kritiek geuit op de huidige Fed-voorzitter en stelt dat Powell de economische groei van de Verenigde Staten afremt door de rente niet fors te verlagen. De Fed is inmiddels wel begonnen met het verlagen van de rente.
Economisch adviseur Hassett heeft eenzelfde kijk op de economie als Trump en vindt ook dat de rentetarieven omlaag moeten. Trump staat er desondanks om bekend verrassende beslissingen te nemen over personeel en beleid, schrijft Bloomberg. Hierdoor is een nominatie pas definitief als deze openbaar wordt gemaakt.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 426393510

De omgekeerde wereld: deze 5 dingen kun je beter mínder vaak schoonmaken

ANP-422507141

Zo kiezen Italianen altijd het beste restaurant (en het werkt verrassend goed)

ANP-327079024

'Throning’: de datingtrend waar je vooral jezelf mee saboteert

ANP-424488643

Vetverbrandingsdieet helpt beter tegen depressie dan therapie en medicijnen

generated-image (66)

Perfecte koffie, met minder bonen: dit zijn de trucs

anp251125077 1

ABN AMRO is ervan overtuigd dat AI groot deel van werknemers kan vervangen

Loading