Bloomberg: interesse Chinees JD.com in overname moeder MediaMarkt

DÜSSELDORF (ANP/BLOOMBERG) - De grote Chinese webwinkel JD.com heeft interesse in een overname van het Duitse winkelbedrijf Ceconomy, de eigenaar van elektronicaketens MediaMarkt en Saturn. Dat meldden bronnen aan persbureau Bloomberg. Op de beurs in Frankfurt sprong het aandeel Ceconomy met 14 procent omhoog door het bericht.

Volgens de ingewijden heeft JD.com recent Ceconomy benaderd om te praten over een mogelijke deal en zijn ook grote aandeelhouders van het Duitse bedrijf gepolst over een mogelijk bod. De gesprekken zouden nog lopen. Ceconomy heeft een marktwaarde van ongeveer 1,5 miljard euro.

Daarmee zou JD.com opnieuw zijn oog laten vallen op het in Düsseldorf gevestigde Ceconomy, want volgens Bloomberg was er eind 2023 ook al eens interesse van de Chinezen om het bedrijf te kopen. Ceconomy heeft meer dan duizend winkels van MediaMarkt en Saturn in Europa. MediaMarkt is ook een grote speler in Nederland met 55 winkels.