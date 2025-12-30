ECONOMIE
Bloomberg: OPEC+ houdt vast aan pauze bij productieverhogingen

Economie
door anp
dinsdag, 30 december 2025 om 11:10
anp301225081 1
WENEN (ANP/BLOOMBERG) - Oliekartel OPEC+ houdt in het eerste kwartaal van volgend jaar vast aan zijn pauze bij het verhogen van de productie. Dat melden bronnen bij OPEC+ aan persbureau Bloomberg. De organisatie, met Saudi-Arabië en Rusland als belangrijkste leden, vergadert komend weekend via videoconferentie over de productie.
Eerder dit jaar werd de productie juist steeds verder opgevoerd om zo marktaandeel te winnen van andere olieproducenten, vooral in de Verenigde Staten. Volgens Bloomberg wordt nu vastgehouden aan het besluit van eind november om de oliekraan voorlopig niet verder open te draaien.
De olieprijs is dit jaar met ongeveer 17 procent gedaald door tekenen van overaanbod op de oliemarkt. Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) voorspelt zelfs een recordoverschot voor volgend jaar.
