ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Haaien tegen mensen: wie doodt wie?

dieren
door Dirk Kruin
dinsdag, 30 december 2025 om 11:50
sharks-vs-humans
Mensen doden elk jaar miljoenen keren meer haaien dan omgekeerd. Terwijl haaien wereldwijd gemiddeld minder dan tien mensen per jaar doden, worden naar schatting rond de 100 miljoen haaien per jaar gevangen of gedood door mensen, vooral voor vinnen en vlees.
Het beeld van de “mensetende haai” wordt vooral gevoed door films en spectaculaire nieuwsberichten, maar de statistiek is ontnuchterend: het International Shark Attack File spreekt over enkele fatale aanvallen per jaar, niet over massale slachtingen onder zwemmers. De NGO IFAW vat het cru samen: minder dan tien mensen per jaar sterven door haaien, terwijl mensen elk jaar naar schatting 100 miljoen haaien doden. Dat maakt de mens, in de woorden van onderzoekers, honderden keren “dodelijker” dan de haai.
Die asymmetrie heeft grote ecologische gevolgen. Ruim een derde van de haai- en roggensoorten loopt inmiddels een hoog risico op uitsterven, vooral door overbevissing. Toch leidt elke zeldzame aanval aan het strand steevast tot oproepen om haaien af te schieten, terwijl het omgekeerde – onze permanente jacht op hen – zelden hetzelfde morele gewicht krijgt.
sharks-vs-humans

Lees ook

7 feiten die je beeld van haaien veranderen7 feiten die je beeld van haaien veranderen
Dit dodelijke duo jaagt alle witte haaien weg uit Zuid-AfrikaDit dodelijke duo jaagt alle witte haaien weg uit Zuid-Afrika
Haaien zetten hun tanden niet meer in surfers door deze simpele oplossingHaaien zetten hun tanden niet meer in surfers door deze simpele oplossing
loading

POPULAIR NIEUWS

7608378 l normal none

14 apparaten die je niet moet aansluiten op een stekkerdoos

12390483_m

Je salaris stijgt, je rente ook: zo wordt 2026 toch duur

Mijanou_Bardot_1958b

Mijanou Bardot: de zus die “nee” zei

53905566_m

Het tijdperk van de dollar loopt op zijn einde

472985504_122218214138034887_8944630184515949167_n

15 tips om in 2026 een betere vriendin of vriend te zijn

ANP-302614279

De beruchte ochtendfout: drink deze zes dranken nooit op een lege maag

Loading