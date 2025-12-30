Haaien tegen mensen: wie doodt wie?

Het beeld van de “mensetende haai” wordt vooral gevoed door films en spectaculaire nieuwsberichten, maar de statistiek is ontnuchterend: het International Shark Attack File spreekt over enkele fatale aanvallen per jaar, niet over massale slachtingen onder zwemmers. De NGO IFAW vat het cru samen: minder dan tien mensen per jaar sterven door haaien , terwijl mensen elk jaar naar schatting 100 miljoen haaien doden. Dat maakt de mens, in de woorden van onderzoekers, honderden keren “dodelijker” dan de haai.

Die asymmetrie heeft grote ecologische gevolgen. Ruim een derde van de haai- en roggensoorten loopt inmiddels een hoog risico op uitsterven, vooral door overbevissing. Toch leidt elke zeldzame aanval aan het strand steevast tot oproepen om haaien af te schieten, terwijl het omgekeerde – onze permanente jacht op hen – zelden hetzelfde morele gewicht krijgt.