Kremlin deelt geen bewijs over vermeende aanval op huis Poetin

Samenleving
door anp
dinsdag, 30 december 2025 om 11:06
MOSKOU (ANP/AFP/RTR) - Het Kremlin gaat geen bewijs delen over de vermeende Oekraïense aanval op een huis van president Vladimir Poetin. Ook wordt geen informatie gedeeld over of Poetin in de woning aanwezig was.
Rusland zei maandag dat Oekraïne Poetins verblijf in Novgorod met 91 drones had geprobeerd aan te vallen en dat deze allemaal waren neergehaald. Ook werd verklaard dat Rusland daarom de positie in de onderhandelingen zal herzien. Het Kremlin zegt zijn positie te verharden. Oekraïne wordt beschuldigd van een "terroristische aanval" die bedoeld was om de vredesonderhandelingen te laten mislukken.
Kyiv ontkent en stelt dat Moskou de onderhandelingen probeert te ondermijnen. "Er is bijna een dag verstreken en Rusland heeft nog steeds geen geloofwaardig bewijs geleverd voor de beschuldigingen dat Oekraïne zogenaamd 'een aanval op Poetins residentie' heeft uitgevoerd. En ze zullen dat ook niet doen. Omdat er geen bewijs is. Zo'n aanval heeft niet plaatsgevonden", aldus buitenlandminister Andri Sybiha.
