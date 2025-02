Bloomberg: Portugal overweegt verkoop belang in maatschappij TAP

LISSABON (ANP) - De Portugese regering overweegt een belang van ten minste 49 procent in de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP te verkopen. Het zou de nieuwste poging zijn van het land om de nationale luchtvaartmaatschappij te privatiseren, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Het privatiseringsproces zou in maart van start gaan en kan eind dit jaar of in 2026 worden afgerond. Ongeveer twaalf bedrijven hebben interesse in TAP.

De Portugese regering wil TAP al langer privatiseren. Grote Europese luchtvaartmaatschappijen zoals het Duitse luchtvaartconcern Lufthansa, British Airways-moederconcern IAG en Air France-KLM hebben eerder interesse getoond in de Portugese luchtvaartmaatschappij. TAP, met een thuisbasis in Lissabon, is de grootste Europese aanbieder van vluchten naar Brazilië en heeft ook een sterke aanwezigheid in Afrika. Daarnaast voert TAP een aantal vluchten uit naar Noord-Amerika.