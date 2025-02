Miljarden aan EU-sancties tegen VS staan klaar

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie heeft miljarden aan maatregelen tegen Amerikaanse producten klaarliggen als mogelijke reactie op het besluit van president Donald Trump om vanaf volgende maand een heffing van 25 procent op staal en aluminium in te stellen.

De handelsministers van de EU overleggen woensdag digitaal over een reactie op het Amerikaanse besluit. De Europese Commissie betreurt de stap van Trump, maar bereidt zich er al lang op voor. De Commissie belooft dat de tegenmaatregelen krachtig en proportioneel zullen zijn.

Toen Trump in zijn eerste termijn in 2018 importheffingen invoerde op staal en aluminium kwam de EU in antwoord met een eerste pakket van 2,8 miljard aan heffingen. Die troffen onder meer bourbon, motorfietsen van Harley Davidson, en een deel staal en aluminium. Volgens de Financial Times was dat bedrag inmiddels opgelopen tot 4,8 miljard. Onder Trumps opvolger president Joe Biden werden de sancties opgeschort.

Eind maart verloopt die afspraak tussen de Europese Commissie met Biden en worden ze automatisch op 1 april weer van kracht. De Europese Commissie kan besluiten de bevriezing eerder op te heffen en de invoering van tegenmaatregelen naar voren te halen.