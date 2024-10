Bloomberg: Starbucks dreigt met ontslag bij te veel thuiswerken

SEATTLE (ANP/BLOOMBERG) - Starbucks waarschuwt kantoorpersoneel dat ze ontslagen kunnen worden als ze niet drie dagen per week op kantoor werken. Dat meldt Bloomberg op basis van een memo die naar een van de afdelingen is gestuurd en die het persbureau heeft ingezien.

Vanaf januari gaat de Amerikaanse koffieketen een "gestandaardiseerd proces" invoeren om werknemers ter verantwoording te roepen als ze zich niet aan het beleid houden rondom het terugkeren naar kantoor. De gevolgen kunnen oplopen tot ontslag, staat volgens Bloomberg in de e-mail.

Topman Brian Niccol, die minder dan twee maanden geleden aantrad, zei eerder al tegen werknemers dat ze moeten werken waar zij denken dat nodig is om hun werk gedaan te krijgen. Maar dat hij dacht dat die plek meestal het kantoor is.

Begin vorig jaar probeerde het bedrijf ook zijn verplichting van drie kantoordagen per week te handhaven. Toen ondertekenden tientallen kantoormedewerkers een open brief om hiertegen in te gaan.