LTO vreest meer vergunningen bestrijdingsmiddelen na uitspraak

DEN HAAG (ANP) - Land- en tuinbouworganisatie LTO maakt zich zorgen dat telers vaker een vergunning moeten aanvragen als ze gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Dit zegt Ron Mulders, portefeuillehouder Gezonde Planten na een recente uitspraak hierover door de rechtbank in Groningen.

In sommige gevallen hoeven telers geen vergunning aan te vragen om een bepaald bestrijdingsmiddel te mogen gebruiken. Maar door de uitspraak moeten ze dit mogelijk vaker wel doen.

Het burgerinitiatief Meten = Weten had bezwaar gemaakt tegen bestrijdingsmiddelengebruik zonder vergunning door een lelieteler in Friesland in de buurt van een beschermd natuurgebied. De provincie Friesland had het gebruik van bestrijdingsmiddelen door de teler toegestaan, maar het burgerinitiatief ging tegen dit besluit in beroep en kreeg gelijk van de rechter. De provincie moet nu opnieuw kijken naar het bezwaar.