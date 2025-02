Bloomberg: voormalige chemiedivisie Akzo gaat naar beurs New York

AMSTERDAM (ANP) - De Amerikaanse investeringsmaatschappij Carlyle Group heeft een vertrouwelijke aanvraag ingediend voor een beursgang van het Nederlandse bedrijf Nouryon, de voormalige chemietak van AkzoNobel, in New York. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Daarbij zou Nouryon op wel 13 miljard dollar gewaardeerd worden.

Die beursgang zou dan in de tweede helft van dit jaar plaats moeten vinden, hoewel de timing en waardering nog kunnen veranderen, aldus de ingewijden. Carlyle nam Nouryon samen met het Singaporese staatsfonds GIC in 2018 voor meer dan 10 miljard euro over van AkzoNobel.

Nouryon maakt chemicaliën die gebruikt worden bij de productie van onder meer verzorgings-, voedings- en schoonmaakmiddelen, verf en bouwmaterialen. Het bedrijf is volgens de eigen website actief in meer dan tachtig landen en heeft circa 8200 werknemers.