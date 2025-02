Dsm-firmenich verkoopt belang voederenzymen aan partner Novonesis

MAASTRICHT (ANP) - Dsm-firmenich verkoopt zijn belang in de samenwerking op het gebied van voederenzymen aan zijn partner Novonesis voor 1,5 miljard euro. Via deze samenwerking, genaamd Feed Enzymes Alliance en die meer dan 25 jaar geleden werd gevormd, hebben dsm-firmenich en het Deense Novonesis gezamenlijk voederenzymen voor de veemarkten ontwikkeld. Enzymen ondersteunen de spijsvertering en verbeteren de opname van voedingsstoffen bij dieren en verminderen ook ontstekingen.

De activiteiten van dsm-firmenich die aan Novonesis worden verkocht, vertegenwoordigden in 2024 ongeveer 300 miljoen euro aan omzet. De activiteiten zijn onderdeel van de tak voor ingrediënten en vitamines voor diervoeding Animal Nutrition & Health (ANH) van dsm-firmenich. Het Nederlands-Zwitserse voedings- en gezondheidsbedrijf kondigde eerder al aan die tak in 2025 te willen afsplitsen. Als gevolg van de geplande afsplitsing zijn de twee bedrijven tot de conclusie gekomen dat het ontbinden van de samenwerking strategisch voordelig is voor beide partners.