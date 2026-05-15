Bloomberg: wapenfabrikant Destinus overweegt beursgang Amsterdam

VALKENBURG (ANP/BLOOMBERG) - De Europese wapenfabrikant Destinus overweegt een beursgang in Amsterdam. Ingewijden zeggen tegen persbureau Bloomberg dat het bedrijf, dat zijn hoofdkantoor in het Zuid-Hollandse Valkenburg heeft, momenteel in gesprek is met investeerders om ongeveer 200 miljoen euro op te halen. Daarna overweegt Destinus volgens hen naar de aandelenbeurs in Amsterdam te gaan.

De ingewijden zeggen dat Destinus de afgelopen weken is begonnen met de fondsenwerving en dat het bedrijf daarbij streeft naar een waardering van meer dan 5 miljard euro. Dat bedrag zou volgens een deel van de bronnen zijn gebaseerd op de verwachte jaaromzet van ongeveer 500 miljoen euro.

Destinus produceert drones en kruisraketten. Het bedrijf werd in 2021 opgericht door de Russische ondernemer Mikhail Kokorich, die zijn Russische staatsburgerschap in 2024 opgaf uit protest tegen de oorlog in Oekraïne en het beleid van het Kremlin.