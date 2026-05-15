ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bloomberg: wapenfabrikant Destinus overweegt beursgang Amsterdam

Economie
door anp
vrijdag, 15 mei 2026 om 16:03
anp150526104 1
VALKENBURG (ANP/BLOOMBERG) - De Europese wapenfabrikant Destinus overweegt een beursgang in Amsterdam. Ingewijden zeggen tegen persbureau Bloomberg dat het bedrijf, dat zijn hoofdkantoor in het Zuid-Hollandse Valkenburg heeft, momenteel in gesprek is met investeerders om ongeveer 200 miljoen euro op te halen. Daarna overweegt Destinus volgens hen naar de aandelenbeurs in Amsterdam te gaan.
De ingewijden zeggen dat Destinus de afgelopen weken is begonnen met de fondsenwerving en dat het bedrijf daarbij streeft naar een waardering van meer dan 5 miljard euro. Dat bedrag zou volgens een deel van de bronnen zijn gebaseerd op de verwachte jaaromzet van ongeveer 500 miljoen euro.
Destinus produceert drones en kruisraketten. Het bedrijf werd in 2021 opgericht door de Russische ondernemer Mikhail Kokorich, die zijn Russische staatsburgerschap in 2024 opgaf uit protest tegen de oorlog in Oekraïne en het beleid van het Kremlin.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 476263207

Verrassend: Dit is het smerigste onderdeel van je keuken

158872783_m

Geld: Hoeveel ‘gelijker’ is Nederland eigenlijk dan Duitsland, Frankrijk of Scandinavië?

ANP-558157533

Wie loopt écht risico in de nieuwe strijd om de hypotheekrenteaftrek?

Scherm­afbeelding 2026-05-15 om 14.32.18

Hirsch Ballin in 2010: Markuszower staatsgevaarlijk

210050667_m

Nieuwe UFO-files suggereren dat er iets vreemds aan de hand is in de lucht

189295584_m

Reizen in oorlogstijd: nu het Midden-Oosten en Afrika onveilig ziijn én vliegen duurder wordt

Loading